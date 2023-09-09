Ленту отметили на Венецианском кинофестивале.

Фильм "Фотофобия", который был создан в копродукции Украины со Словакией и Чехией, получил престижную награду на 80-м Венецианском кинофестивале. Лента о мальчике, который прятался от российских ракет в метро Харькова, принесла своим авторам приз Europa Cinemas Label Award, сообщается на сайте фестиваля.

Известно, что фильм режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика показывали в рамках программы Giornate degli Autori. Украинским продюсером ленты "Фотофобия" выступил Денис Иванов из "Артхаус Трафик".

О чем фильм "Фотофобия"

Лента рассказывает об украинской семье, которой пришлось прятаться в харьковском метро на фоне российских обстрелов и полномасштабной войны, которую развязала страна-агрессор. В центре сюжета - 12-летний мальчик Никита.

Ребенок вынужден постоянно находиться в подземке, ведь родители запрещают ему выходить на улицу из-за опасности. Потом мальчик знакомится с девочкой, они становятся друзьям. Вместе они осмелятся снова увидеть дневной свет.

Фильм "Фотофобия" - трейлер

Напомним, ко Дню украинского кино, который отмечается 9 сентября, УНИАН собрал ТОП-5 фильмов, которые стоит увидеть каждому.

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