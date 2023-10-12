Фильм основан на реальных историях пациентов психбольниц в СССР.

Вышел международный трейлер украинского драматического триллера "БожеВільні" (Diagnosis: Dissent), герои которого в 70-е годы 20 века сталкиваются с самым страшным изобретением тоталитарной советской системы – так называемой "карательной психиатрией".

Одним из инструментов КГБ СССР для подавления свободы и демократии был диагноз "вялотекущая шизофрения", которого нигде в мире больше не существовало. Неугодных системе людей приговаривали к пребыванию в психиатрических больницах специального типа, где с помощью больших доз психотропных препаратов, пыток и унижений пытались сломить их волю к сопротивлению.

В центре сюжета фильма "БожеВільні" – простой молодой человек, которого упекли в психиатрическую больницу из-за любви к запрещенной в те времена западной рок-музыке. Перед ним встает непростой выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться к семье или раскрыть правду о диссидентах, замученных в психбольницах.

Андрей Довженко в исполнении актера Константина Темляка – это собирательный образ свободолюбивого человека, попавшего в тиски КГБ из-за откровенного неприятия безумных правил коммунистического устройства.

Для воссоздания исторической действительности авторы фильма обращались к архивным источникам и привлекали консультантов – одним из них стал врач-психиатр, бывший политзаключенный и диссидент Семен Глузман. Именно благодаря ему творческой команде ленты удалось воссоздать атмосферу психбольницы, в которой держали и пытали инакомыслящих.

Специально для съемок фильма его создатели с нуля создали декорации, нашли и отшили одежду и аксессуары и подобрали подходящие прически. Режиссер Денис Тарасов признается, что в процессе кастинга на главные роли все решали типажи актеров, чтобы кадры выглядели реалистично, без лишнего лоска и искусственности.

Ленту снимали в стенах настоящей психиатрической больницы в Киеве, в Доме украинского радио, в одном из домов музея Пирогово, который обставили как типичную квартиру среднестатистической семьи из 70-х, а также в Национальном центре "Украинский дом".

Кроме Константина Темляка (фильм "Киборги. Герои не умирают", сериал "И будут люди") в фильме сыграли Ирма Витовская ("Брама", "Мои мысли тихие"), Сергей Калантай (сериал "Слуга народа"), Остап Ступка ("Тарас Бульба", "Изи"), Виталий Салий ("Я работаю на кладбище"), Наталья Бабенко ("Пульс"), Андрей Мостренко ("Снайпер. Белый ворон", "Мирный-21"), Анастасия Пустовит (сериалы "Первые ласточки. Зависимые", "Между нами"), Виктор Жданов ("Киборги. Герои не умирают", "Мирный-21") и другие.

Мировая премьера фильма состоится 13 октября 2023 года на международном Варшавском кинофестивале. Дебютный полнометражный фильм режиссера Дениса Тарасова сразится за победу в секции 1-2 COMPETITION.

В украинский прокат фильм должен выйти в 2024 году.

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