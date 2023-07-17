"Железные бабочки", задокументировавшие хронику расследования катастрофы, уже показали на многих влиятельных кинофестивалях.

К девятой годовщине сбития российскими военными самолета Малайзийских авиалиний MH17 над Донбассом, в которой погибил 298 человек, с 20 июля 2023 года в украинских кинотеатрах стартуют показы документальной ленты "Железные бабочки".

УНИАН вместе с Артхаус Трафик расскажите интересные факты о создании фильма, который уже успел засветиться на влиятельных международных кинофестивалях "Сандэнс" (США), Берлинале (Германия) и не только.

Создание фильма

Работа над проектом началась в 2019 году. На тот момент уже было несколько документальных лент о MH17, но, по словам режиссера Романа Любого, пока не было фильма, который бы отражал именно украинский взгляд на массовое убийство, которое произошло у нас дома.

До начала работы над "Железными бабочками" Любый сделал два коротких метра исключительно из материалов уголовных производств крупнейших военных преступлений против Украины на то время – обстрелов Волновахи и микрорайона Восточного в Мариуполе. Для создания обеих короткометражек использовался похожий подход – сугубо работа с документами, где нет места художественности. Однако на момент начала работы над "Железными бабочками" суд по делу MH17 еще не начался, и такого же уникального доступа к материалам не было. Следовательно, фильм был создан на основе материалов из открытых источников. При этом для обрамления решили использовать художественную форму – так в картине появилась хореография, физический театр и инсталляции.

По словам режиссера, ленту создавали как своеобразное предупреждение, однако после полномасштабного российского вторжения такое предостережение потеряло смысл, и после добавления новых эпизодов, в частности, с Ирпенского моста, фильм стал своего рода притчей о ненаказанном зле.

Авторы фильма

Ленту "Железные бабочки" произвело кинообъединение "Вавилон'13". Это сообщество документалистов, которое начало свою деятельность во время Революции достоинства, став едва ли не главным хроникером тех событий, сняв, в частности цикл "Зима, которая нас изменила". После Евромайдана объединение документирует российско-украинскую войну. Один из их известных циклов периода после полномасштабного вторжения – "Крепость Мариуполь", в частности, снятый азовцем Дмитрием "Орестом" Козацким фильм "Последний день Азовстали".

Сам режиссер Роман Любый является создателем документальной картины "Тетрадь войны", созданной из личных видеозаписей с телефонов и камер украинских защитников.

"Железные бабочки" является международным совместным производством, в котором также участвовали немецкие производители TRIMAFILM и RBB/ARTE.

Мощная фестивальная история

Мировая премьера фильма "Железные бабочки" состоялась на "Сандэнсе" – главном фестивале независимого кино в США в конкурсной программе World Cinema Documentary. Европейская премьера – в секции Panorama Берлинского международного кинофестиваля. Оба мероприятия относятся к так называемой "Большой пятерке" фестивалей (Венеция, Канны, Берлин, Торонто, Сандэнс).

Фильм также показывали в Гааге на фестивале Movies That Matter, а недавно его демонстрировали в программе "Горизонты" Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия) – еще одного фестиваля класса "А", который считается одним из ключевых в Центральной и Восточной Европе.

Украинская премьера ленты состоялась на фестивале Docudays UA, где он получил главный приз конкурса Right Now! – награду для творческого документального кино, исследующего и анализирующего современный мир и внесшего значительный вклад в дискуссию о человеческом достоинстве, свободе и равенстве.

Восприятие фильма

Критики восприняли картину положительно: журнал POV назвал ленту "выдающимся достижением", а издание Rogerebert.com – "искусством, которое бунтует против несправедливости".

При этом фильм "Железные бабочки" имеет довольно высокие показатели на рейтинговых платформах: на IMDb у него 7,3 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 92% одобрения от критиков.

Отметим, это уже вторая крупная украинская премьера за последний год, посвященная катастрофе Боинга MH17 над Донбассом. Так, осенью 2022 года вышел художественный драматический фильм "Клондайк" от режиссера Марины Эр Горбач, который позже выдвигался от Украины на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

В центре сюжета фильма – супруги Ирка и Толик, которые летом 2014 года еще живут в селе Грабово Донецкой области, которое постепенно попадает в сферу интересов поддерживаемых Россией сепаратистов. Женщина находится на последних месяцах беременности, но упорно отказывается покидать свой дом, даже когда неподалеку от их дома падает сбитый сепаратистами из "Бука" гражданский пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines.

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