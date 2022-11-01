Комедия о семье и мафии "Коза Ностра. Мама уезжает", премьера которой в мае отгремела в Риме, наконец-то выходит в широкий прокат в Украине.

Вскоре в украинский прокат выйдет новый комедийный фильм "Коза Ностра. Мама уезжает". О чем он и почему сюжет похож на польскую драму "365 дней" - читайте в материале.

Главная героиня фильма Влада Коза продает свой дом в Карпатах и ​​летит в солнечную Сицилию, чтобы жить с дочерью и помогать в уходе за внуком. Но оказывается, приезда мамы никто не ждал… После ссоры с дочерью Влада случайно оказывается на вилле некогда могущественного итальянского мафиози дона Фредо, ныне вдовца, переживающего глубокие кризисы – личный, семейный и финансовый. Влада устраивается уборщицей, но становится спасением этого дома: мамой для детей дона Фредо и реформатором старой, неэффективной и, главное, негуманной мафии.

"Мы с итальянскими коллегами объединили в фильме два ярких национальных бренда – итальянскую мафию и украинскую женщину. Мы гордимся нашими женщинами в Европе – они трудолюбивы, неутомимы, неравнодушны, гибки и находчивы. И очень часто знают все лучше всех. В нашей героини Владе Козе я узнаю себя, свою маму, свекровь, моих бабушек, моих коллег, невероятную Ирму Витовскую. Эта женщина может не только навести порядок на заброшенной вилле, она знает, как спасти чужую дисфункциональную семью. Иногда эта героиня немного раздражает, ее инициативы бывает многовато – но такие уж мы есть, украинские женщины. Иногда маме, когда она уже всех спасла, нужно просто уехать домой. Обо всем этом и рассказывает наш фильм", - рассказывает автор идеи фильма и сосценарист Анастасия Лодкина.

Съемки комедии пришлись на 2020 год в разгар первой волны пандемии коронавируса. Снимали в украинских Карпатах, на острове Сицилия и в окрестностях Рима, в условиях строгих карантинных ограничений. По завершении съемок команда планировала громкую премьеру в Киеве с участием коллег из Италии, однако 24 февраля 2022 все изменило.

В мае 2022 года состоялась премьера ленты в Риме, после которой стартовал широкий коммерческий прокат в Италии. И вот спустя почти полгода фильм возвращается на родину. Создатели стремились сделать кино, которое было бы максимально созвучно и релевантно для Украины, а война эту задачу сделала еще более важной.

Во-первых, Ирмы Витовской, сыгравшей главную роль, много не бывает. Во-вторых, идея фильма подчеркивает те ценности, которые стали очевидными для всех нас во время войны: святость семьи, несгибаемость украинских женщин и украинцев в целом. Об этом также говорит идея доснять некоторые сцены фильма в Киеве в сентябре, во время полномасштабного вторжения. И, наконец, с 1 декабря 2022 года "Коза Ностра. Мама уезжает" стартует в широком украинском прокате.

Актеры: Ирма Витовская, Джованни Калканьо, Джудитта Василе, Лоренцо Скальцо, Габриеле Чичирелло, Маурицио Болонья, Винченцо Пирротта, Дмитрий Вивчарук, Ольга Вивчарук и другие.

Стоит отметить, что сюжет фильма "Коза Ностра. Мама уезжает" похож на польскую эротическую драму "365 дней". В польской версии Лаура Бель - директор по продажам в роскошном отеле. Она строит карьеру, но в личной жизни ей не хватает страсти. Лаура делает последнюю попытку сохранить отношения - вместе с женихом и друзьями она летит на Сицилию, где её похищает глава мафии Массимо и даёт ей 365 дней, чтобы Лаура его полюбила.

Напомним, фильм "На Западном фронте без перемен" на Netflix вызвал споры среди украинцев.

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