Постер к фильму "На Западном фронте без перемен"

Недавно на Netflix вышел фильм "На Западном фронте без перемен". Это экранизация антивоенного романа Эриха Марии Ремарка. Те, кто уже успел посмотреть киноленту, проводят параллель между фильмом и событиями в Украине. Мнения разделились. 

Отметим, что фильм "На Западном фронте без перемен" - это история о немце Пауле Боймере, который во времена Первой мировой отправился на фронт добровольцем вместе со своими друзьями. Пауль был убежден, что идет защищать Родину. На примере Боймера и его сослуживцев фильм показывает, как миллионы людей стали жертвами пропаганды. 

Фильм совместного производства Германии и США вышел на Netflix 28 октября. Главную роль в фильме исполнил австрийский актер Феликс Каммерер. Для актера данная роль - первая крупная работа в кино. Режиссер - немец Эдвард Бергер, который ранее уже прославился работой над сериалами "Германия 83" и "Патрик Мелроуз".

Реакция соцсетей

Мнения разделились. Кто-то жестко раскритиковал этот фильм, а кому-то он понравился. Вот что пишут украинцы в Twitter:

  • "Вчера посмотрел новый фильм "На Западном фронте без перемен" по книге Ремарка. Очень понравилось, я считаю, займет почетное место среди батальных лент. Рекомендую посмотреть"
  • "На Западном фронте без перемен" от Нетфликс - слезливая жвачка для вестернов об "очевидной истине": "Братва, не стреляйте друг в друга". Поймал себя на мысли, что Ремарк - это хороший выживший русский. Ну и тема изнасилования и мародерства романтизирована и аллегорична. Было мерзко"
  • "Фильм "На Западном фронте без перемен" оставил горькое послевкусие. Описание несчастной судьбы ставших жертвами пропаганды мальчиков страны-агрессора. Акцент на антигуманности власти обеих сторон. Кажется, для Netflix в будущем сценарно интереснее будет поражение России, чем победа Украины"
  • "На Нетфликс релизнулся "На Западном фронте без перемен". Вижу его в трендах и принципиально не буду смотреть, чего и вам желаю. К прозе Ремарка возникает много вопросов, когда выходишь из подросткового возраста. Но вопрос здесь не в прозе, а в идеях, которые она несет – обманутые мальчики"
  • "Экранизация "На Западном фронте без перемен", оставаясь великолепной экранизацией, напомнила мне за что я не любил первоисточник. По взгляду "мы хотели взять Париж через две-три недели, но нас на*бали злые генералы".
  • "Очень интересно было смотреть "На Западном фронте без перемен" в блиндаже. С вибрациями от прилетов неподалеку создавался 4д эффект, а от звона в ушах сцены контузий были вообще огонь"

Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022
Фото Скриншот комментариев в Twitter 01 ноября 2022

"На Западном фронте без перемен": трейлер

Напомним, названы главные киноновинки недели.

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