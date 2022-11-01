Многие зрители провели параллель между фильмом и войной в Украине.

Недавно на Netflix вышел фильм "На Западном фронте без перемен". Это экранизация антивоенного романа Эриха Марии Ремарка. Те, кто уже успел посмотреть киноленту, проводят параллель между фильмом и событиями в Украине. Мнения разделились.

Отметим, что фильм "На Западном фронте без перемен" - это история о немце Пауле Боймере, который во времена Первой мировой отправился на фронт добровольцем вместе со своими друзьями. Пауль был убежден, что идет защищать Родину. На примере Боймера и его сослуживцев фильм показывает, как миллионы людей стали жертвами пропаганды.

Фильм совместного производства Германии и США вышел на Netflix 28 октября. Главную роль в фильме исполнил австрийский актер Феликс Каммерер. Для актера данная роль - первая крупная работа в кино. Режиссер - немец Эдвард Бергер, который ранее уже прославился работой над сериалами "Германия 83" и "Патрик Мелроуз".

Реакция соцсетей

Мнения разделились. Кто-то жестко раскритиковал этот фильм, а кому-то он понравился. Вот что пишут украинцы в Twitter:

"Вчера посмотрел новый фильм "На Западном фронте без перемен" по книге Ремарка. Очень понравилось, я считаю, займет почетное место среди батальных лент. Рекомендую посмотреть"

"На Западном фронте без перемен" от Нетфликс - слезливая жвачка для вестернов об "очевидной истине": "Братва, не стреляйте друг в друга". Поймал себя на мысли, что Ремарк - это хороший выживший русский. Ну и тема изнасилования и мародерства романтизирована и аллегорична. Было мерзко"

"Фильм "На Западном фронте без перемен" оставил горькое послевкусие. Описание несчастной судьбы ставших жертвами пропаганды мальчиков страны-агрессора. Акцент на антигуманности власти обеих сторон. Кажется, для Netflix в будущем сценарно интереснее будет поражение России, чем победа Украины"

"На Нетфликс релизнулся "На Западном фронте без перемен". Вижу его в трендах и принципиально не буду смотреть, чего и вам желаю. К прозе Ремарка возникает много вопросов, когда выходишь из подросткового возраста. Но вопрос здесь не в прозе, а в идеях, которые она несет – обманутые мальчики"

"Экранизация "На Западном фронте без перемен", оставаясь великолепной экранизацией, напомнила мне за что я не любил первоисточник. По взгляду "мы хотели взять Париж через две-три недели, но нас на*бали злые генералы".

"Очень интересно было смотреть "На Западном фронте без перемен" в блиндаже. С вибрациями от прилетов неподалеку создавался 4д эффект, а от звона в ушах сцены контузий были вообще огонь"

"На Западном фронте без перемен": трейлер

Напомним, названы главные киноновинки недели.

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