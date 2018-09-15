На Донбассе с 2014 года убито больше людей, чем в Сребренице - Волкер

Спецпредставитель США Курт Волкер подчеркнул, что вооруженный конфликт на Донбассе продолжает приводить к катастрофическим последствиям для гражданского населения.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что на Донбассе с 2014 года в результате вооруженного конфликта были убиты больше людей, чем в боснийской Сребренице в середине 1990-х годов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве.

Волкер подчеркнул, что на востоке Украины продолжается "горячая война", которая приводит к "катастрофическим последствиям для местного населения". Он отметил, что в первую очередь речь идет об огромных гуманитарных проблемах.

"Более 10 тысяч человек погибли - это больше, чем в Сребренице. Более 1,5 миллиона человек были перемещены. Это, наверное, самое большое перемещение европейского населения со времени Второй мировой войны", - сказал Волкер.

"И этот конфликт не закончился, он не является замороженным, он продолжается в течение четырех лет и продолжается каждый день, каждую ночь", - добавил спецпредставитель США.

Также он отметил, что в среднем каждые три дня на Донбассе погибает один украинский боец.

Как известно, резня в Сребренице во время распада бывшей Югославии произошла в 1995 году, в результате этого военного преступления были убиты около 8 тысяч боснийских мусульман - мужчин и мальчиков.