Украину в рамках фестиваля представят три фильма.

В День Независимости Украины 24 августа 2022 года Венецианский кинофестиваль объявил, что 8 сентября в рамках фестиваля пройдет День Украины.

Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что День Украины начнется с панельной дискуссии, которую представят президент биеннале Роберто Чикутто и художественный руководитель 79-го фестиваля Альберто Барбера.

В дискуссии также примут участие посол Украины в Италии Ярослав Мельник, глава Национального института кино Украины Марина Кудерчук, режиссер фильма "Люксембург, Люксембург", который будет показан на конкурсной основе в рамках фестиваля Horizons, Антонио Лукич, режиссер фильма "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу", который будет показан вне конкурса, Евгений Афинеевский и многие другие. Модератором панели будет украинский телеведущий Владимир Остапчук.

В рамках дискуссии планируют обсудить сотрудничество между Украиной и Италией в сфере кино, положение украинской киноиндустрии в условиях войны, будущее украинского кинематографа, его выход на междунродные рынки и многое другое.

Также, в рамках Дня Украины на Венецианском кинофестивале представят украинские кино- и сериальные проекты на разных стадиях производства.

Напомним, 79-й Венецианский фестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября в итальянской Венеции. Жюри фестиваля возглавит американская актриса Джулианна Мур ("Ночи в стиле буги", "Большой Лебовски", "Ганнибал", "Часы"), активно поддерживающая Украину в борьбе против российских оккупантов.

В рамках кинофестиваля будут представленны такие фильмы, как комедийная драма "Банши Инишира" ирландского режиссера Мартина Макдонаха с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, драма о жизни Мэрилин Монро "Блондинка" с Аной де Армас, романтический хоррор "Целиком и полностью" от Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе, мистическая драма "Вечная дочь" с Тильдой Суинтон, драма Даррена Аронофски "Кит" с Бренданом Фрейзером и Сейди Синк и многое другое. Откроет фестиваль комедийный хоррор "Белый шум" от режиссера Ноа Баумбаха с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях.

Украину в рамках фестиваля представят три фильма – уже упомянутые выше "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Свобода в огне: Борьба Украины за свободу" Евгения Афинеевского, а также "Киевский процесс" опального режиссера Сергея Лозницы, ранее исключенного из Украинской киноакадемии за лояльность к российской культуре.