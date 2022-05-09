Награждение победителей прошло в воскресенье, 8 мая.

Впервые за последние три года церемония награждения премии BAFTA TV Awards 2022 прошла вживую, а не онлайн. Лучшим британским драматическим сериалом признали "На моем месте", мини-сериалом - "Срок", лучшей актрисой — Джоди Комер, а актером — Шон Бин. Об этом пишет ВВС.

Сообщается, что награду также получил документальный фильм "Бесстрашные: Женщины, борющиеся с Путиным". Героини фильма - российские оппозиционные активистки Люся Штейн, Ирина Фатьянова и Виолетта Грудина.

Отметим, BAFTA TV Awards - это британский аналог американской премии Эмми. Ее ввели в 1955 году.

Напомним, опубликован трейлер фильма "Аватар 2". Он должен выйти в декабре этого года - спустя 13 лет после выхода первой части.

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