Премьера "Аватар: Путь воды" ожидается в декабре.

В сети появился официальный трейлер фильма "Аватар: путь воды". Он должен выйти в декабре этого года - спустя 13 лет после выхода первой части.

Ранее стало известно, что съемки фильма несколько раз откладывались из-за доработки специальной технологии съемки под водой. Затем выход киноленты перенесли еще на 2 года из-за того, что мир боролся с пандемией коронавируса.

Предполагаемый бюджет картины составляет 250 млн долларов.

Отметим, о планах создания "Аватара-2" режиссер Джеймс Кэмерон заговорил за 3 года до выхода на экраны первой части. В 2010 году он заявил, что центральные события второго фильма будут разворачиваться в океане Пандоры. Известно, что для 3D фильма, Кэмерон погружался на дно Марианской впадины. Он стал третьми человеком в мире, кто сделал это.

Напомним, недавно в сети показали кадры из фильма "Аватар 2".

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