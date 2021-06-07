Стали известны победители премии BAFTA TV 2021 (фото, видео)

В ночь на 7 июня состоялась церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств.

В понедельник состоялась церемония вручения премии BAFTA TV 2021. Церемонии вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств - наряду с присуждением премии "Золотой глобус", лауреатов которой выбирают члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда, - являются своеобразной генеральной репетицией "Оскара", поскольку в большинстве случаев они предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства. Список победителей премии: Лучший драматический сериал – "Спаси меня" Лучший мини-сериал – "Я могу тебя уничтожить" Лучший комедийный сериал – "Внутри девятого номера" Лучший режиссер – Михаэла Коэл Лучший сценарист драматического сериала – Михаэла Коэл Лучшая актриса в драматическом сериале – Михаэла Коэл Лучший сценарист комедийного сериала – Софи Уиллан (Alma’s Not Normal) Международный проект – "Добро пожаловать в Чечню" Лучший актер в драматическом сериале – Пол Мескал Лучшая актриса в комедийном сериале – Эйми Лу Вуд Лучший актер в комедийном сериале – Чарли Купер Вас также могут заинтересовать новости: Вышел трейлер нового фантастического триллера с Хью Джекманом (видео)

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