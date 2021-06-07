В понедельник состоялась церемония вручения премии BAFTA TV 2021. Церемонии вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств - наряду с присуждением премии "Золотой глобус", лауреатов которой выбирают члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда, - являются своеобразной генеральной репетицией "Оскара", поскольку в большинстве случаев они предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства.
Список победителей премии:
Лучший драматический сериал – "Спаси меня"
Лучший мини-сериал – "Я могу тебя уничтожить"
Лучший комедийный сериал – "Внутри девятого номера"
Лучший режиссер – Михаэла Коэл
Лучший сценарист драматического сериала – Михаэла Коэл
Лучшая актриса в драматическом сериале – Михаэла Коэл
Лучший сценарист комедийного сериала – Софи Уиллан (Alma’s Not Normal)
Международный проект – "Добро пожаловать в Чечню"
Лучший актер в драматическом сериале – Пол Мескал
Лучшая актриса в комедийном сериале – Эйми Лу Вуд
Лучший актер в комедийном сериале – Чарли Купер
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