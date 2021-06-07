Церемония вручения премии уже состоялась / фото ua.depositphotos.com

В понедельник состоялась церемония вручения премии BAFTA TV 2021. Церемонии вручения кинематографических наград Британской академии кино и телевизионных искусств - наряду с присуждением премии "Золотой глобус", лауреатов которой выбирают члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда, - являются своеобразной генеральной репетицией "Оскара", поскольку в большинстве случаев они предвосхищают итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

Список победителей премии:

Лучший драматический сериал – "Спаси меня"

Лучший мини-сериал – "Я могу тебя уничтожить"

Лучший комедийный сериал – "Внутри девятого номера"

Лучший режиссер – Михаэла Коэл

Лучший сценарист драматического сериала – Михаэла Коэл

Лучшая актриса в драматическом сериале – Михаэла Коэл

Режиссер получила награду / instagram.com/lilmiquela

Лучший сценарист комедийного сериала – Софи Уиллан (Alma’s Not Normal)

Международный проект – "Добро пожаловать в Чечню"

Лучший актер в драматическом сериале – Пол Мескал

Пол Мескал / kino-teatr.ru

Лучшая актриса в комедийном сериале – Эйми Лу Вуд

Эйми Лу Вуд / kino-teatr.ua

Лучший актер в комедийном сериале – Чарли Купер

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Автор: Диана Могилевич