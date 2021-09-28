Сразу после выступления в украинской столице итальянцы поедут с концертами в российский Санкт-Петербург и Москву.

Итальянская группа-победитель Евровидения 2020 Måneskin неправильно указала название "Киев" латиницей в анонсе своего концерта в столице Украины.

Читайте такжеСердце нового секс-символа занято: как выглядит девушка солиста группы Maneskin (фото)Афиша размещена на Instagram-странице Måneskin. Там написано Kiev вместо Kyiv, то есть название нашей столицы указано в неправильной транслитерации, на русский манер.

Как известно, в начале октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обратилось к иностранным СМИ и иностранным аэропортам с целью корректировки правописания города Киев латиницей (#KyivNotKiev). Многие европейские столицы и города уже поддержали эту инициативу.

Когда состоится концерт Måneskin в Киеве

Группа Måneskin даст концерт 7 марта 2022 года в киевском клубе Stereoplaza. Продажа билетов стартует 30 сентября.

Сразу после выступления в украинской столице итальянцы поедут с концертами в российский Санкт-Петербург и Москву.

Победа Måneskin на Евровидении 2021

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии - рокеры Maneskin с песней "Zitti E Buoni".

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

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Автор: Ольга Робейко