Участники музыкального коллектива посмеялись над такой забавной ситуацией.

После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования на Евровидении 2021, победители конкурса группа Måneskin из Италии не могла сдержать эмоции.

Солист Måneskin так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте. Видео с курьезным моментом опубликовано в Twitter Евровидения.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovisionpic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

Выступление Италии в финале Евровидения 2021

Что известно о группе "Måneskin"

"Måneskin" – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

Читайте также"Невероятная песня!": победители Евровидения назвали Украину лучшей среди других участниковВ 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием "Chosen", занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный мини-альбом "Måneskin", который вышел в середине декабря 2017 года.

Дебютный студийный альбом группы "Il ballo della vita", вышедший в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парадов еще нескольких европейских стран.

В этом году "Måneskin" выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале "Sanremo" с песней "Zitti E Buoni" и завоевал там золото. На правах победителя участники группы представляют Италию на Евровидении 2021 в Роттердаме.

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Автор: Ольга Робейко