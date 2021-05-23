После того, как ведущие объявили окончательные результаты голосования на Евровидении 2021, победители конкурса группа Måneskin из Италии не могла сдержать эмоции.
Солист Måneskin так радовался победе, что у него лопнули штаны на причинном месте. Видео с курьезным моментом опубликовано в Twitter Евровидения.
🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovisionpic.twitter.com/dXpiDHOxA3— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021
Выступление Италии в финале Евровидения 2021
Что известно о группе "Måneskin"
"Måneskin" – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.
Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.
Читайте также"Невероятная песня!": победители Евровидения назвали Украину лучшей среди других участниковВ 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием "Chosen", занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный мини-альбом "Måneskin", который вышел в середине декабря 2017 года.
Дебютный студийный альбом группы "Il ballo della vita", вышедший в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парадов еще нескольких европейских стран.
В этом году "Måneskin" выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале "Sanremo" с песней "Zitti E Buoni" и завоевал там золото. На правах победителя участники группы представляют Италию на Евровидении 2021 в Роттердаме.
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