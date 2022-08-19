Кроме телевидения Монтегю также сделал успешную карьеру на сцене.

Звезда сериалов "Бабочки" и "Доктор Кто" британский актер Брюс Монтегю умер в возрасте 83 лет.

Сообщение о смерти актера подтвердил его агент, передает Еxpress.

Агентство талантов Belfield and Ward также подтвердило эту новость в своем заявлении, написав: "Нам очень грустно сообщать, что славный Брюс Монтегю скончался. Такой джентльмен, которого будет очень не хватать. Какой талант и какая карьера на сцене и на экране! Отдыхай, милый человек!".

Чем известен Брюс Монтегю

Актер Брюс Монтегю наиболее известен ролью Леонарда Данна в ситкоме BBC Two "Бабочки", который транслировался с 1978 по 1983 год.

В 2000 году он снялся в качестве приглашенной звезды в аудиоприключении Доктора Кто "Машина геноцида", а в следующем году вместе с Полом МакГанном снялся в рассказе Доктора Кто "Меч Ориона". В 2015 году он появился в качестве гостя в "Холлиокс" в роли Дерека Клафа.

Брюс Монтегю также сделал успешную карьеру на сцене, сыграв несколько ролей в Вест-Энде.

Как сообщал УНИАН, 19 июля умерла украинская телеведущая и актриса Руслана Пысанка. Ей было 56 лет. Как позже сообщил ее муж, она боролась с онкологией.

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