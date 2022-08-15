В 9 часов 21 августа – начало Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе.

21 августа 2022 года в Киеве состоятся похороны Русланы Писанки. Прощание с известной телеведущей и актрисой пройдет на улице Маршала Конева. В 9 часов – начало Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе.

Об этом сообщил вдовец Русланы Игорь Исаков в Facebook.

"21.08.22. Спасо-Преображенский собор, улица Маршала Конева, 3а (станция метро "Ипподром"). В 9 часов начало Божественной литургии. Около 11 часов – Чин похорон Русланы и ее мамы, Дины Васильевны", - написал Исаков в соцсети.

Напомним, сердце Русланы Писанки остановилось 19 июля. Ей было 56 лет. Как позже сообщил ее муж, она боролась с онкологией. Шестая химиотерапия не дала результатов - состояние звезды только ухудшалось. Она лечилась в Германии.

Как рассказала Ольга Сумская, Писанку кремировали.

Писанка была очень позитивным человеком, и ее мощная энергия передавалась зрителям даже через экран. Кроме творчества актрисы она еще и участвовала в разных проектах - "Танцы со звездами", "Взвешенные и счастливые", "Звезда+Звезда".

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