Причиной смерти мог стать рак поджелудочной железы.

Умер известный немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Вольфганг Петерсен. Ему был 81 год.

Об этом пишет Deadline.

Режиссер ушел из жизни в пятницу, 12 августа, в резиденции в Брентвуде (Лос-Анджелес) на руках у своей 50-летней жены Марии-Антуанетты.

По данным издания, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Петерсен начал свою карьеру в Германии, но его пригласили в Голливуд после успеха фильма о Второй мировой войне "Das Boot" ("Подводная лодка"). Фильм получил шесть номинаций "Оскар".

Он быстро стал одним из самых востребованных режиссеров технически сложных студийных боевиков, среди которых: "Идеальный шторм" (2000), "Борт номер один" (1997), "Вспышка" (1995), "На линии огня" (1993) и "Расколотые" (1991).

Также известность Петерсону принесли фильмы "Бесконечная история" (1983), "Враг мой" (1985), "Троя" (2004) и "Посейдон"(2006).

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