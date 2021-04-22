Он помог запустить карьеру Квентину Тарантино, спродюсировав его режиссерский дебют "Бешеные псы".

Умер любимый режиссер Квентина Тарантино, легенда американского независимого кино Монте Хеллман.

Смерть наступила 20 апреля в больнице, куда Хеллман был доставлен накануне после падения. Об этом сообщает Variety.

Работы Монте Хеллмана

Монте Хеллман родился в 1929 году в Нью-Йорке. Изучал театральное искусство в Стэнфорде и кинематографию в Лос-Анджелесе.

Дебютировал в кино в 1959 году с фильмом "Чудовище из Проклятой пещеры". Снял фильмы "Террор", "Задняя дверь в ад", "Огонь на поражение", "Побег в никуда". Он также помог запустить карьеру Квентину Тарантино, спродюсировав его режиссерский дебют "Бешеные псы". Трижды получал награды Международного Венецианского кинофестиваля.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Олег Давыгора