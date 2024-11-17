Украинский фильм "БожеВільні" режиссера Дениса Тарасова получил главный приз на Международном этнографическом кинофестивале.

Фестиваль "ОКО" проходил с 8 по 15 ноября, и украинская лента "БожеВільні" соревновалась с фильмами со всего мира в секции 1-2 Competition.

Кроме главного приза, "БожеВільні" получили два специальных упоминания жюри: за визуальное решение и за создание аутентичной атмосферы. Это свидетельствует о высоком уровне мастерства украинских кинематографистов и способности создавать кино мирового класса.

О чем фильм "БожеВільні"

"БожеВільні" - это украинская историческая драма, которая переносит зрителей в 1970-е годы, во времена советского тоталитаризма. Главный герой, молодой музыкант Андрей Довженко, попадает в психиатрическую больницу за "антисоветскую деятельность". Там он сталкивается с ужасной реальностью карательной психиатрии, где инакомыслящих подвергают пыткам под видом лечения. Андрей оказывается перед выбором: подчиниться системе или бороться за правду, рискуя собственной жизнью и свободой.

Этот исторический фильм - это мощная история о мужестве, сопротивлении и силе человеческого духа. Он раскрывает темные страницы советского прошлого, показывая, как система использовала психиатрию для подавления инакомыслия. Впечатляющая атмосфера, сильная актерская игра и глубокий сюжет делают "БожеВильные" фильмом, который не оставит равнодушным никого.

Напомним, назван лучший фильм в истории по версии критиков.

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