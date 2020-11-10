Фильм будет посвящен истории амбициозного авиастроителя и промышленника, который эмигрировал в США.

Украинская команда продакшена Radioaktive Film совместно с сопродюсером сериала «Чернобыль» приступили к работе над фильмом о выдающемся авиастроителе Игоре Сикорском.

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Как сообщает НВ, проект получил рабочее название Mr. Helicopter (Мистер Вертолет). Режиссером и автором идеи картины выступит Сергей Чеботаренко. Фильм станет вторым полнометражным проектом режиссера после спортивной драмы «Пульс».

«Я всегда мечтал открывать такие большие истории миру. Очень важно, что уже сейчас на этапе препродакшна мы понимаем, что язык фильма — английский. Для того, чтобы историю гениального украинца увидело как можно больше людей во всем мире», — заявил Чеботаренко.

Фильм будет посвящен истории амбициозного авиастроителя и промышленника, который который в период с 1938 по 1945 год вместе с единомышленниками работал над усовершенствованием концепции вертолета. На их пути становятся эмиграция, личные проблемы и законы физики. Однако изобретение стоит того, чтобы бороться за него.

Производством фильма будет заниматься компания Radioaktive Film, ранее работавшая над сериалом «Чернобыль», документальной лентой Нуриев для Universal Pictures, а сериалом Le Bureau des Légendes (Бюро легенд) для Canal+.

Игорь Сикорский - чем знаменит

Игорь Сикорский - украинский, российский и американский авиастроитель-инноватор.

Родился в Киеве, учился в Киевском политехническом институте, который сегодня носит его имя.

Стоял у истоков многомоторной авиации, создал для Российской империи самолеты «Русский витязь» и «Илья Муромец».

В 1919 году эмигрировал в США, где основал компанию Sikorsky Aero Engineering Corporation. Компания существует и сегодня (Sikorsky Aircraft, принадлежит корпорации Lockheed Martin)

Компания Сикорского создала несколько знаковых самолетов и вертолетов. С 1939 года изобретатель перешёл на конструирование вертолётов (одновинтовой схемы, с автоматом перекоса), получивших широкое распространение.

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Автор: Дмитрий Захаров