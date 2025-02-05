Увидеть хитовый мюзикл на "больших экранах" можно будет с 10 апреля 2025 года.

Вышел первый трейлер экранизации мюзикла об украинском Расстрелянном возрождении "Ты [Романтика] в кино", который можно будет увидеть в кинотеатрах с 10 апреля 2025 года.

Как сообщила пресс-служба компании FILM.UA Group, "Ты [Романтика] в кино" – это первый в Украине оригинальный исторический мюзикл, который дает возможность увидеть украинских писателей прошлого столетия как живых людей, а не как имена из учебников. История рассказывает о событиях в доме "Слово" в Харькове, в котором в начале ХХ века советская власть убила сотни представителей украинской творческой элиты.

"Мюзикл сметает пыль времени с имен Хвылевого, Курбаса, Сосюры, Семенко... Впервые на музыку поставили историю измены поэта Павла Тычины, службу в Третьей Штурмовой Владимира Сосюры, расстрел каждого второго из украинских писателей в доме "Слово", самоубийство Николая Хвылевого", – рассказывает команда авторов.

Видео дня

События столетней давности здесь переплетаются с современностью и войной против России. Главный посыл мюзикла – история, к сожалению, циклична.

Отмечается, что фильм будет демонстрировать спектакль в его сценическом виде, с акцентом на кинематографической динамике: использование крупных планов, изменения ракурсов, фокусировка на деталях, которые усиливают эмоциональное воздействие театральной игры.

Напомним, в 2024 году мюзикл "Ты [Романтика]" на сцене увидели около 60 тысяч зрителей. Работа получила большой культурный резонанс, о ней писали BBC, Forbes, Vogue и New York Times. Теперь упоклонников творческого объединения МУР есть возможность оценить спектакль в киноформате.

"Это не спектакль о трагедии Расстрелянного возрождения, потому что сколько уже можно грустить. Это не спектакль с ключевой идеей, что "надо любить Украину, и тогда все будет хорошо". Нет. Этого недостаточно. Это окно в прошлое, когда ты приходишь и растворяешься в харьковском доме "Слово", в той эпохе, в диалогах Сосюры, Хвылевого. Вот что такое романтика – это возможность путешествовать во времени", – пояснил режиссер мюзикла "Ты [Романтика]" Александр Хоменко.

Вас также могут заинтересовать новости: