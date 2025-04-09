Франко-канадский режиссер Дени Вильнев, который работает над новой частью фильма "Дюна", хочет задействовать еще одного известного актера в ленту.
Как пишет издание Deadline, к актерскому составу, в котором уже есть Тимоти Шаламе, Флоренс Пью и Зендая, может присоединиться звезда "Сумерек" и "Бэтмена" Роберт Паттинсон. Он может сыграть злодея Скайтейла. Однако пока актер снимается в адаптации "Одиссеи" режиссера Кристофера Нолана и не комментировал свое появление в "Дюне". Также представители проекта официально не комментируют эти слухи.
К слову, съемки нового фильма известной франшизы запланированы на лето. Вильнев снова станет режиссером "Дюны", которая основана на серии романов американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта.
Что известно о фильме "Дюна"
"Дюна" - это научно-фантастическая лента, которая уже вышла в двух частях в 2021 и 2024 годах. Съемки проходили в разных странах, в частности, в Норвегии, Иордании, ОАЭ и Венгрии. Фильмы собрали много положительных отзывов критиков и 1,12 миллиарда долларов в мировом прокате. Также получили восемь премий "Оскар" из 15 номинаций.
Напомним, ранее стало известно, что для съемок второй части фильма "Дюна" использовали линзы украинской компании Ironglass.