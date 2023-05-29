Эти фильмы - идеальное решение для любителей экшена.

Если вы ищите фильм, который во время просмотра ни на секунду не отпустит вас от экрана, то представляем вам нашу подборку. Эти боевики - эффектные и интересные. Небанальный сюжет, интересная подача, а также восхищенные отзывы кинокритиков - это три причины, по которым данные фильмы стоит посмотреть каждому.

Начало

"Начало" - это захватывающий боевик и научно-фантастический триллер, выпущенный в 2010 году. Фильм режиссера Кристофера Нолана рассказывает историю Доминика Кобба, опытного вора, специализирующегося на технологии инсценировок сновидений, известных как "исходы".

Сюжет развивается в мире, где технология позволяет людям воровать информацию из подсознания других людей во время их сна. Кобб получает задание, которое предлагает ему возможность заработать свободу от своего прошлого. Он и его команда специалистов должны выполнить обратную операцию, исходящую не из кражи, а из имплантации идеи в сознание цели.

38-я параллель

"38-я параллель" - это фильм, основанный на исторических событиях, разворачивающихся во время Корейской войны. Сюжет фокусируется на событиях, происходящих в районе 38-й параллели, который стал границей между Северной и Южной Кореей.

Главный герой - лейтенант-капитан Джин-тае - военный офицер Южной Кореи. Он получает задание проникнуть на территорию Северной Кореи и разведать вражеские позиции. Однако его миссия сложна, так как он сталкивается с коварными врагами, опасными снайперами и непредсказуемыми ситуациями на поле боя.

Грань будущего

"Грань будущего" - это научно-фантастический боевик, выпущенный в 2014 году. Фильм основан на романе Хироси Сакурадзаки "Все вы они" и рассказывает историю офицера армии, вовлеченного в войну с инопланетной расой.

Сюжет фильма разворачивается в ближайшем будущем, когда Земля атакована инопланетными существами, известными как "Мимики". Главный герой, майор Уильям Кейдж, попадает во вражескую битву и умирает, но затем оказывается во временной петле, возвращаясь в начало дня, когда еще не произошла битва.

Ип Ман

Фильм 2008 года основан на реальных событиях. Главный герой - китайский мастер боевых искусств Ип Ман - один из самых известных учителей боевых искусств. Сюжет фильма разворачивается в 1930-х годах в городе Фошань, Китай. Ип Ман живет спокойной жизнью. Однако когда Япония оккупирует Китай во время Второй китайско-японской войны, Ип Ман и его семья оказываются на грани нищеты.

Ип Ман сталкивается с японскими военными, которые приходят в Фошань, чтобы установить свою власть и доминирование. Герой решает противостоять им и защитить свой народ. Он проводит серию эпических схваток и сражений с японскими бойцами, демонстрируя свою выдающуюся мастерство.

Напомним, названы 5 фильмов, от которых по телу бегут мурашки.

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