Эти трогательные истории - самое то, если вы хотите погрузиться в мир приятного волнения и настоящей любви.

Если вы ищите фильм на вечер, то наша подборка - то, что нужно. Рассказываем о пяти классных фильмах о красивой любви. Они точно понравятся, поскольку там нет банального и предсказуемого сюжета.

Дорогой Джон

Молодой парень по имени Джон - солдат американской армии. Однажды во время отпуска он знакомится с девушкой по имени Саванна. Их чувства вспыхнули уже во время первой встречи. Джону остается служить еще чуть больше года. Все это время они с Саванной переписываются и мечтают о совместной жизни.

Все меняет теракт 11 сентября 2001 года, после которого весь отряд Джона подписывает контракт о службе еще на 2 года. Мужчине ничего не остается, кроме того, как последовать примеру сослуживцев. Саванна, узнав об этом, приходит в отчаяние. Им приходится расстаться, но они еще не знают, что судьба обязательно сведет их снова.

Дом у озера

Сюжет фильма разворачивается вокруг двух главных персонажей - Кейт Форстер (Сандра Буллок) и Алекса Винсента (Киану Ривз).

Кейт Форстер - успешная врач-педиатр, которая переезжает из Чикаго в дом у озера вместе со своей собакой. Однако, по прибытии она обнаруживает, что дом на самом деле был пустынным уже несколько лет. Она начинает получать почтовые сообщения, адресованные предыдущему жильцу, и решает ответить на них, думая, что это поможет уладить недоразумение.

Алекс Винсент, получив письмо от Кейт, в первый момент не понимает, что происходит, так как письмо пришло от женщины, которая, как ему казалось, должна жить в будущем. Однако, по мере того как они начинают переписываться, Кейт и Алекс осознают, что они на самом деле живут в разные промежутки времени. Она находится в 2006 году, а он - в 2004 году.

Трудности перевода

Американская комедийная драма, режиссером которой является София Коппола. Фильм рассказывает историю знаменитого актера Боба и молодой выпускницы колледжа Шарлотты.

Боб приезжает в Токио, чтобы сняться в рекламе. Он чувствует себя оторванным от реальности и страдает от душевной тоски. В отеле он встречает Шарлотту, жену фотографа, которая тоже испытывает чувство затерянности в этом чужом мире.

Боб и Шарлотта начинают проводить время вместе, и между ними возникает особая связь. Они погружаются в исследование Токио, его культуры и ночной жизни. В процессе они обсуждают свои собственные проблемы, свои страхи и желания, и находят понимание и поддержку друг в друге.

В течение нескольких дней Боб и Шарлотта переживают различные приключения и встречают разных людей, каждый раз узнавая что-то новое о себе и о мире вокруг них. Они оказываются в ситуациях, где языковой барьер и культурные различия создают некоторые забавные и неудобные ситуации, но в то же время они находят способы общения и понимания.

Полночь в Париже

Гил, страдающий от литературного кризиса и мечтающий о более вдохновляющей жизни, регулярно гуляет по ночным улицам Парижа. Однажды, находясь на пятничной прогулке, Гил садится на ступеньки собора Нотр-Дам и внезапно перенесся в прошлое - в Париж 1920-х годов, эпоху, которую он считает золотым веком литературы и искусства.

В этой "полночи в Париже" Гил встречает и общается с такими легендарными художниками и писателями, как Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Гертруда Стайн и Пабло Пикассо. Он оказывается втянутым в увлекательные дискуссии и проникается энергией и вдохновением, которые он так долго искал.

Любовь и другие лекарства

Фильм рассказывает историю Джейми Рэнделла, продавца фармацевтических препаратов, и Мегги Мур, молодой женщины, страдающей от болезни Паркинсона.

Джейми Рэнделл - харизматичный и несколько безответственный молодой человек, который, в поисках легкого заработка, решает попробовать свои силы в сфере продаж фармацевтических препаратов. В процессе своей работы он встречает Мэгги Мур - привлекательную и независимую женщину, которая живет с болезнью Паркинсона.

Между Джейми и Мегги возникает сильное взаимное влечение, несмотря на то, что они отличаются по своим жизненным принципам и взглядам на отношения. Их романтическая связь осложняется физической и эмоциональной болезнью Мегги, которая влияет на ее способность доверять и принимать любовь.

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