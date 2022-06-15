Эти киноленты помогут расслабиться и поднимут настроение.

Если ищите что посмотреть вечером со своей второй половинкой, то УНИАН предлагает подборку из пяти фильмов. Среди них вы точно найдете то, что вам понравится.

Сбежавшая невеста

Американская романтическая комедия 1999 года. Главная героиня - Мэгги, которая влюбилась, отправилась под венец, а потом сбежала со свадьбы прямо в белом платье. Если бы это произошло только один раз, то можно было бы кое-как понять, но с ней случалось это минимум четырежды.

Любовь и прочие неприятности

Американская мелодрама, комедия, 2006 год. Легкая история о красавчике Триппе, который никак не решается съехать от родителей и завести свою семью.

У него всегда есть миллион отмазок почему он до сих пор не обустроил личную жизнь, поэтому родители Триппа решили действовать радикально - они наняли красивую и талантливую девушку, надеясь, что их сын наконец влюбится.

Чего хотят женщины

Американская мелодрама, комедия, 2000 год. Главный герой - некий Ник Маршалл - заядлый казанова и ловелас, который способен вскружить голову любой.

Он работает в рекламном агентстве и ждёт давно заслуженного повышения. Начальник практически пообещал ему должность креативнного директора, но тут компания запускает линейку женской спортивной одежды. Шеф заявляет - на это место нужен кто-то другой, ведь только женщина может понять чего она сама хочет.

Обещать - не значит жениться

США, Германия, Нидерланды, 2009 год. Фильм о непростых отношениях мужчины и женщины, которые далеко не всегда правильно понимают друг друга.

Дружба и никакого секса?

Романтическая комедия 2013 года. Главные герои - двадцатилетние Уоллес и Шантри. Они встретились на вечеринке общих друзей и между ними что-то "заиграло". Они начали общаться и поняли, что очень друг другу подходят. Со временем симпатия перерастает во что-то большее, но внезапно выясняется - у кое-кого уже есть вторая половинка.

Напомним, топ-5 фильмов на вечер, которые стоит посмотреть.

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