В Украине лента должна выйти в прокат 27 мая.

Компания Paramount обнародовала финальный трейлер хоррора "Тихое место 2".

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"Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине! После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук – не единственная угроза за пределами безопасного места", - говорится в заметке к трейлеру.

В Украине лента должна выйти в прокат 27 мая.

Режиссером триллера стал Джон Красински, который отснял и первую часть.

Главные роли достались Эмили Блант, которая также снималась в первой части, и звезде сериала "Острые козырьки" - Киллиану Мерфи.

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Автор: Екатерина Лиманская