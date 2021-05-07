Компания Paramount обнародовала финальный трейлер хоррора "Тихое место 2".
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"Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине! После схватки с существами в собственном жилище, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук – не единственная угроза за пределами безопасного места", - говорится в заметке к трейлеру.
В Украине лента должна выйти в прокат 27 мая.
Режиссером триллера стал Джон Красински, который отснял и первую часть.
Главные роли достались Эмили Блант, которая также снималась в первой части, и звезде сериала "Острые козырьки" - Киллиану Мерфи.
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