Создатели рассекретили, когда ждать премьеру ленты.

Весной прошлого года стало известно, что украинский боксер Александр Усик снимется в американской драме под названием "Smashing Machine" ("Крушащая машина"). И на днях создатели фильма рассекретили дату ее выхода на большие экраны.

Зрители смогут увидеть Усика в кино уже этой осенью, а именно 3 октября 2025 года. В спортивной драме боксер сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Партнером Александра по ленте будет известный актер и реслер WWE Дуэйн "Скала" Джонсон. Ему досталась роль двукратного чемпиона UFC Марка Керра.

"С детства мечтал о кино... Это было круто. "Скала" - невероятный человек. Как и вся съемочная команда. Настоящие профессионалы", - рассказывал ранее о своих впечатлениях украинский боксер.

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Кстати, в ленте также участвуют такие известные актеры, как Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович. Режиссером драмы стал Банн Сафди.

К слову, для Усика это уже третий актерский опыт. В 2017 году украинец снялся в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева, где сыграл эпизодическую роль. А через два года появился в фильме "Папаченко".

Напомним, ранее Дуэйн "Скала" Джонсон обратился к Александру Усику, с которым сыграет в фильме.

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