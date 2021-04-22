Музыканты пообещали специальный подарок для всех, кто купил билеты на шоу.

Украинская группа The Hardkiss перенесла юбилейный концерт к своему 10-летию, который должен был состояться на НСК "Олимпийский" в Киеве, на 2022 год.

Это решение связано с продолжающейся эпидемией коронавируса и связанными с ней ограничениями, говорится в заявлении группы в Instagram.

Грандиозное шоу "Десять" должно было состояться на главной спортивной арене страны 29 мая, но теперь его перенесли на 18 июня 2022 года.

"В Украине продлили карантин до 30 июня, а Киев до сих пор находится в "красной" зоне. У нас и наших партнёров нет понимания как скоро и в каком формате в столице разрешат массовые мероприятия. Для нас крайне важно сохранить атмосферу рок-концерта, которая немыслима без фан-зон. В таких условиях неопределенности, к сожалению, организация и проведение шоу 29 мая невозможны. Мы обсуждали вариант переноса концерта на более позднюю дату этим летом с руководством НСК "Олимпийский" и Минкультом и получили рекомендацию перенести столь масштабное событие на год", - отметили в коллективе.

Все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату, подчеркнули в The Hardkiss.

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Также музыканты пообещали специальный подарок для всех, кто купил билеты на шоу, а именно - онлайн презентацию нового альбома.

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Автор: Александр Топчий