The Hardkiss отпразднуют 10-летие масштабным шоу на "Олимпийском"

Концерт для "тех, кто любит драйвовый Hard, и тех, кто обожает нежный Kiss" состоится через год.

Украинская рок-группа The Hardkiss в следующем году будет отмечать свое 10-летие и по этому случаю готовит масштабное шоу на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

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"В это сложно поверить, но в следующем году The Hardkiss исполняется десять лет. Уже десять лет песни группы становятся саундтреками самых разнообразных моментов жизни многих людей. Они помогают пережить трудности, сопровождают радости и успехи, просто вдохновляют и придают сил. Как же часто мы слышим такие истории от слушателей", – рассказывает фронтвумен Юлия Санина.

Все эти песни, по ее словам, прозвучат через год на "Олимпийском". На своем музыкальном шоу группа обещает объединить и "тех, кто любит драйвовый Hard, и тех, кто обожает нежный Kiss".

Концерт под названием "Десять" состоится на День Киева, 29 мая 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале рок-группа The Hardkiss презентовал новую украиноязычную песню "Косатка" и видеоклип к ней.