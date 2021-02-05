Фильм "Дьявол в деталях" с Вашингтоном, Лето и Малеком: рецензия на детективный триллер

Сюжет «Дьявола» прост, но многие «провисания» в этом плане вытягивает харизма оскароносных актеров. Где вы еще увидите Дензела Вашингтона, Джареда Лето и Рами Малека в одной ленте?

На большие экраны вышел остросюжетный фильм для любителей детективных триллеров – «Дьявол в деталях» (The Little Things). В ленте снялся ряд известных и, более того, оскароносных актеров (у них четыре статуэтки на троих) – Дензел Вашингтон, Джаред Лето и Рами Малек.Читайте также"Душа" от Pixar: рецензия на самый ожидаемый мультфильм 2020 года

«Дьявол в деталях»: сюжет фильма

Сюжет триллера, казалось бы, не нов: тема одержимости делом и личной ответственности перед жертвами уже обыгрывалась не раз.

В 1990 году пожилой полицейский Джо Дикон «Дик» из калифорнийской глуши в исполнении непревзойденного Дензела Вашингтона едет с рабочим поручением в Лос-Анджелес – собрать улики по одному из нераскрытых дел. Выясняется, здесь он уже работал и «оброс» «своими» людьми, еще несколько лет назад он был авторитетным детективом. До одного момента: во время расследования одного из дел что-то случилось, и жизнь копа перевернулась: у него случился инфаркт, он развелся с женой и переехал, а еще его понизили в должности. Сейчас же место «Дика» занял молодой полицейский Джим Бэкстер, его играет Рами Малек.

Но и у «Дика», и Джимми объединяет желание как можно скорее раскрыть серию изощренных убийств девушек, всколыхнувших город. И тут начинается самое интересное. После неформальной просьбы о помощи Джо Дикон остается в Лос-Анджелесе.

Здесь в ленте был применен интересный прием: встреча опыта и молодости. И этот момент герой Вашингтона объясняет не раз: «Прошлое становится будущим». И к концу фильма зритель находит подтверждение этой фразе - и «Дик» когда-то, и Джим сегодня допускают одинаковую ужасную ошибку при раскрытии дела.

Лишь почти спустя час фильма в кадре появляется герой Джареда Лето по фамилии Спарма – тот самый подозреваемый в серии жестоких убийств.

На протяжении всего фильма вас не будет отпускать ощущение, что вы попали в прошлое. Здесь и прекрасные ретро-авто, и отсутствие мобильных телефонов, что сегодня кажется фантастикой. Я бы даже отнесла эту ленту к «олдскульному» кино.Читайте такжеФеерия триллеров в кино с 4 февраля: Кэри Маллиган наказывает «хороших парней», а коронавирус прорывается на «большие экраны»

Актерская игра на высшем уровне

Я никогда не перестаю удивляться прекрасной игре Дензела Вашингтона, в этой ленте он «не подвел». Постаревший актер ничуть не растерял харизму и способность в минуту меняться. Зрители в восторге даже от, казалось бы, абсурдных сцен с ним: вот он в образе «Дика» разговаривает с призраками убитых девушек; там он не сдерживает себя во время допроса и взрывается волной гнева; он флиртует в морге и абсолютно спокойно ведет себя, узнав, что его коллега убивает подозреваемого в серии ужасных преступлений. Есть у него и «секрет», повлекший несколько лет назад серию неудач в личной жизни и карьере. И узнав его, зрители смогут расставить многие моменты по местам.

Рами Малек, кажется, совсем не похож на типичного полицейского. Его герой – верующий человек и прекрасный семьянин. Но есть множество сцен в «Дьяволе», когда эмоции и игра актера заставляют сказать «Верю». И да, здесь Малек не отказался от своей фирменной «игры» скулами.

Мне кажется, что в фильме больше всех себя нашел сумасшедший герой Джареда Лето. Сыгравший негативного персонажа – подозреваемого в серии громких убийств – он постоянно заставляет зрителя сомневаться: а вдруг кровь жертв не на его руках, а что если он действительно невиновен. Этот момент, кажется, и к концу ленты не каждый понял.

Трейлер фильма "Дьявол в деталях"

Ольга Робейко

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