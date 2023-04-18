Выход фильма Drive-Away Dolls запланирован на 22 сентября 2023 года.

Появились новые подробности о предстоящем фильме Drive-Away Dolls, который станет первым сольным проэктом Итана Коэна после распада творческого тандема братьев Коэн.

В частности, как пишет IndieWire, актерский состав ленты пополнили оскароносный Мэтт Деймон ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Марсианин", "Ford против Ferrari", "Air") и главная звезда 2023 года Педро Паскаль ("Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас", "Kingsman: Золотое кольцо", "Невыносимая тяжесть огромного таланта"). Ранее актеры уже снимались вместе в фэнтези "Великая стена" (2016). При этом Деймон играл у братьев Коэнов в фильмах "Железная хватка" (2010) и "Субурбикон" (2018).

Также ранее стало известно, что в фильме сыграют Маргарет Куэлли ("Однажды в Голливуде", "Опасная роль Джин Сиберг"), Джеральдин Вишванатан ("Безупречный", "Чудотворцы"), Бини Фелдштейн ("Леди Берд", "Импичмент: Американская история преступлений") и другие.

Видео дня

Сообщается, что фильм в жанре "дорожная комедия" расскажет о двух подругах-тусовщицах, которые отправляются в путешествие во Флориду и в пути попадают в самые разные ситуации.

Выход фильма запланирован на 22 сентября 2023 года.

Братья Коэн – чем известны

Братья Джоэл и Итан Коэны являются одними из самых ярких и успешных представителей американского авторского кино, которые почти за 40 лет совместной работы сняли целый ряд культовых фильмов, включая "Воспитывая Аризону", "Большой Лебовски", "Фарго", "О, где же ты, брат?", "Старикам тут не место", "Внутри Льюина Дэвиса" и многие другие.

На их счету 16 номинаций на "Оскар" в различных категориях, в четырех из которых они победили. Также на их счету "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и еще множество других престижных наград и номинаций. При этом им удавалось снимать комерчески успешные авторские фильмы, а поработать с ними – мечта многих голливудских звезд.

В 2021 году Джоэл и Итан заявили, что больше не будут снимать фильмы вместе, пожелав каждый попробовать что-то свое. В итоге Джоэл выпустил уже в 2021 году фильм "Трагедия Макбета", а Итан решил сосредоточится на театральной работе. Их последний совместный фильм "Баллада Бастера Скраггса" вышел в 2018 году.

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