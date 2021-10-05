В прошлом эфире Фагот и Екатерина Тришина покинули проект.

Участник украинской группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами".

Читайте такжеИлона Гвоздева феерично вернулась на "Танцы со звездами" (фото, видео)Свое сообщение со словами благодарности всем, кто верил в его успех на проекте, артист разместил в Instagram.

"Это было прекрасное путешествие длиной в пять недель, выучены новые пять танцев и сброшены 12 лишних килограммов", - написал Фагот.

Он поблагодарил свою партнершу на паркете за терпение и веру в его танцевальные таланты.

"Прекрасно и красиво провели время и подарили себе и зрителям праздник!"- подытожил участник ТНМК.

Напомним, Фагот и Екатерина Тришина - одна из самых обсуждаемых пар, ведь они - бывшие возлюбленные.

Как сообщал УНИАН, после 5 эфира Фагота и Тришиной пришлось покинуть "Танцы со звездами". В этом эфире они танцевали вальс под песню Иванны Червинской "Вербовая дощечка". Это украинская народная песня, которая звучала в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

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Автор: Ольга Робейко