На грани вылета оказались три пары.

В воскресенье, 4 октября, на канале "1+1" состоялся 5-й прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

Очередная пара покинула проект после зрительского и судейского голосования.

Сегодня в зону риска попали Фагот и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, а также Евгения Власова и Максим Леонов.

Последние две пары спасли зрители. А Фаготу и Тришиной пришлось покинуть "Танцы со звездами".

Читайте также"Холостячка-2": кто покинул шоу в третьем выпуске (фото)В эфире этого выпуска они исполняли вальс под песню Иванны Червинской "Вербовая Дощечка".

Это украинская народная песня, которая звучала в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Фагот и Тришина не прокомментировали свой уход, но успели сделать селфи с другими участниками проекта.

Кто такой Фагот

Олег Михайлюта - украинский музыкант и продюсер. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю Света".

Занимался музыкальным оформлением легендарного тележурнала "Каламбур". Хобби - путешествия, фотография, автогонки.

Автор: Людмила Жерновская