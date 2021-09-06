На первом эфире участники показали хорошие номера.

5 сентября состоялся первый эфир грандиозного шоу "Танцы со звездами". На паркет вышли 10 звездных участников со своими партнерами и показали как зажигательные, так и страстные номера. Как это было - читайте в материале УНИАН.

Участники открыли первый эфир зажигательным танцем, который всем пришелся по душе.

Первыми на сцену вышли Lida Lee и Алексей Базела с джазом. Судьи Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский оценили их выступление в 20 баллов. Неплохой результат!

"Был действительно классный танец! Вы - рыба в воде. Я думаю, вы будете здесь очень долго, желаю успехов", - прокомментировал Чмерковский.

Следующими покоряли зрителей Фагот и Екатерина Тришина. Они исполнили чувственный фокстрот, за который получили 17 баллов.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков "разожгли" сцену страстным танго. Несмотря на то, что судьи поставили им всего 16 баллов, зрителям их выступление понравилось.

Дмитрий Каднай и Алина Ли благодаря своей ча-ча-ча получили 21 балл от судей. В первом эфире это самый высокий бал.

"Мне так понравилось, честно! Понравились даже те моменты, когда шагов ча-чи не было. Вы настолько заполнили собой, актерством, харизмой. Невероятный перформанс", - сказал Чмерковский.

Станислав Горуна и Даниэлла Преап станцевали нежный контемпорари, за который получили аж 18 баллов.

Анастасия Оруджова и Денис Самсон получили от судей всего 13 баллов. Как видите, их джайв оценили не слишком высоко.

"Я не увидел того, что я хотел увидеть. Сегодня не было джайва, не было характера. Шагов несколько было. А вот характера джайва не было", - прокомментировал Влад Яма.

Евгения Власова и Макс Леонов пытались покорить судей и зрителей квикстепом.

"Я горжусь вами. Я понимаю, как много у вас сейчас на кону. Вы получили уже такой джек-пот - Макса, но он сейчас играет для вас как плюс, так и минус. Потому что, в квикстепе вы несколько растерялись. Поэтому, я желаю, чтобы вы собрали все свои силы, проявили свой характер бойца и показали настоящую себя", - отметила Кухар.

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук станцевали медленный вальс, в котором рассказали драматическую историю любви. Всего они получили 18 баллов.

Иван Люленов и Яна Цибульская станцевали самбу под хит "Гуси". Тройка судей оценила их выступление в 19 баллов.

Алексей Суровцев и Мария Колосова получили всего 7 баллов. Судьи сказали, что их танец был слишком вульгарным.

"На этой сцене то, что вы сняли рубашку, — ничего не значит. Мы все ее снимали. Снятую рубашку надо оправдать танцем. Но для меня это не было оправдано", - прокомментировал выступление Макс.

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар показали манерный пасадобль, который вызвал восторг у зрителей.

MELOVIN и Лиза Русина нарвались на критику своим экспериментальным танцем. Они получили всего три балла.

"Было много очень проходок, но походка в мужском танце должна быть бедрами и не со слишком сокращенной стопой. Я сегодня разочарована", — прокомментировала Екатерина Кухар.

Джамала и Антон Нестеренко показали на сцене венский вальс, за который получили 19 баллов.

"Когда ты делаешь обороты, то иногда будто теряешь равновесие. Также надо еще работать над руками, потому что они были как будто бы кукольными", - прокомментировала Екатерина Кухар.

Артур Логай и Анна Карелина удивляли зрителей и судей энергичный кан-каном.

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Автор: Диана Могилевич