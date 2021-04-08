Самые низкие рейтинги оказались у таких фильмов, как "Супермен 3" и "Супермен 4: В поисках мира".

Критики считают, что худшей супергеройской франшизой стали два фильма о Супермене.

Об этом сообщает MovieWeb.

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Согласно оценкам на сайте Rotten Tomatoes, самые низкие рейтинги оказались у таких фильмов, как "Супермен 3" и "Супермен 4: В поисках мира".

На втором месте оказались фильмы о Бэтмене. Эти картины получили низкий рейтинг из-за провальных картин вроде "Бэтмен и Робин".

На третьем месте - фильмы о расширенной вселенной DC. По мнению критиков, наиболее неудачными проектами этой франшизы стали "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Отряд самоубийц".

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Автор: Диана Могилевич