Стефани Майер выпустит новую книгу саги "Сумерки"

Новый роман должен выйти в свет в начале августа.

Американская писательница Стефани Майер заявила, что скоро выпустит очередную книгу - часть саги "Сумерки".

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Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, автор "Сумерек" Стефани Майер объявила, что наконец-то опубликует "Полуночное солнце", пересказ своего бестселлера с точки зрения вампира Эдварда Каллена, спустя 12 лет после того, как она отказалась от рукописи после утечки в Интернете.

"Я очень рада, наконец, объявить о выходе Midnight Sun 4 августа", - сказала Мейер в эфире видеопередачи "Доброе утро, Америка".

Как сообщал УНИАН, в Польше священники публично сожгли книги о Гарри Поттере.