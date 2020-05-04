Стефани Майер выпустит новую книгу саги "Сумерки"
19:50, 04 мая 2020Кино и музыка
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Новый роман должен выйти в свет в начале августа.
Постер фильма / Фото: Википедия
Американская писательница Стефани Майер заявила, что скоро выпустит очередную книгу - часть саги "Сумерки".
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Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, автор "Сумерек" Стефани Майер объявила, что наконец-то опубликует "Полуночное солнце", пересказ своего бестселлера с точки зрения вампира Эдварда Каллена, спустя 12 лет после того, как она отказалась от рукописи после утечки в Интернете.
"Я очень рада, наконец, объявить о выходе Midnight Sun 4 августа", - сказала Мейер в эфире видеопередачи "Доброе утро, Америка".
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