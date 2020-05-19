Звезда НБА снимет баскетбольную драму для Netflix с Адамом Сэндлером

Дата выхода фильма пока не сообщается.

Актер Адам Сэндлер сыграет в новом фильме Netflix "Суета" (Hustle).

Как сообщает Variety, продюсером станет звезда баскетбола ЛеБрон Джеймс, а режиссерское кресло займет Джеремайя Сагар ("Семь смертных грехов").

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В фильме Адам Сэндлер сыграет уволенного баскетбольного скаута. Он находит талантливого игрока в другой стране и собирается привезти его в Америку, чтобы тот попал в НБА.

Ранее проект принадлежал студии Legendary, которая в итоге продала его стриминговому сервису. Дата выхода пока не сообщается.

Напомним, в 2019 году Адам Сэндлер снялся в другом фильме Netflix "Неограненные драгоценности".