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Звезда НБА снимет баскетбольную драму для Netflix с Адамом Сэндлером

18:31, 19 мая 2020
Кино и музыка
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Адам Сэндлер сыграет освобожденного баскетбольного скаута

Как сообщает Variety, продюсером станет звезда баскетбола ЛеБрон Джеймс, а режиссерское кресло займет Джеремайя Сагар ("Семь смертных грехов").

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В фильме Адам Сэндлер сыграет уволенного баскетбольного скаута. Он находит талантливого игрока в другой стране и собирается привезти его в Америку, чтобы тот попал в НБА.

Ранее проект принадлежал студии Legendary, которая в итоге продала его стриминговому сервису. Дата выхода пока не сообщается.

Напомним, в 2019 году Адам Сэндлер снялся в другом фильме Netflix "Неограненные драгоценности".

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Теги: #сериалы Netflix#Леброн Джеймс