Звезда НБА снимет баскетбольную драму для Netflix с Адамом Сэндлером
18:31, 19 мая 2020Кино и музыка
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Дата выхода фильма пока не сообщается.
Адам Сэндлер сыграет освобожденного баскетбольного скаута
Актер Адам Сэндлер сыграет в новом фильме Netflix "Суета" (Hustle).
Как сообщает Variety, продюсером станет звезда баскетбола ЛеБрон Джеймс, а режиссерское кресло займет Джеремайя Сагар ("Семь смертных грехов").
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В фильме Адам Сэндлер сыграет уволенного баскетбольного скаута. Он находит талантливого игрока в другой стране и собирается привезти его в Америку, чтобы тот попал в НБА.
Ранее проект принадлежал студии Legendary, которая в итоге продала его стриминговому сервису. Дата выхода пока не сообщается.
Напомним, в 2019 году Адам Сэндлер снялся в другом фильме Netflix "Неограненные драгоценности".
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