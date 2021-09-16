Звезда UFC стал исполнительным продюсером биографического сериала о себе же.

Звезда смешанных единоборств Конор МакГрегор подтвердил свое сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix над общим проектом.

Об этом он написал в Twitter.

Речь идет о биографическом минисериале о жизни бойца UFC - выход первой серии ожидается уже этой зимой. МакГрегор будет не только главным героем, но и исполнительным продюсером.

"Мы заключили контракт на 4 часовые серии, которые я должен продюсировать для Netflix прямо сейчас, что я уже, более или менее, сделал. Первая часовая серия будет готова к январю. Рождественские подарки", - написал Мак 15 сентября.

Читайте также"Сейчас сломаю тебе нос, крыса": звезда UFC Макгрегор угрожал журналисту на пресс-конференции (видео)Боец не стал раскрывать другие детали проекта, в том числе и название сериала. Хотя в июле также в Twitter он намекнул, что одна серия будет именоваться "Безумный Мак: Дорога ярости".

Напомним, сейчас Конор МакГрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного во время его июльского поражения от Дастина Пуарье.

Однако на этой неделе он попал на заголовки газет после своего визита на церемонию награждения премии MTV Video Music Awards 2021, где он чуть не подрался с парнем актрисы Меган Фокс, рэпером Machine Gun Kelly.

Автор: Станислав Кожемякин