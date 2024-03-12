В Disney прокомментировали этот инцидент.

В компании Disney Entertainment объяснили, почему из международной телевизионной версии премии "Оскар" вырезали момент награждения украинского фильма "20 дней в Мариуполе", а также речь режиссера Мстислава Чернова.

Как сообщает "Голос Америки", этот момент вырезали из-за временных ограничений, которые присутствуют в короткой версии программы. А вот в полноценном шоу уже можно будет увидеть награждение во всех номинациях.

"Компания отметила, что некоторые категории и части церемонии не удалось оставить в 90-минутной версии для международного показа. Выбор номинаций для сокращенной версии заранее определен – их перечень показан в конце шоу. Среди них можно было увидеть и "20 дней в Мариуполе"", ‒ рассказали в компании.

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Также отмечается, что телеканал "Суспільне. Культура" получил лицензию на показ полной версии "Оскара" и сокращенной, а какую именно транслировать в эфире - это уже выбор самого телеканала.

Кроме того, на "Оскаре" произошел еще один скандал. Во время церемонии на экране появился фрагмент речи покойного российского оппозиционера Алексея Навального. Украинцы были возмущены.

Напомним, ранее Мстислав Чернов вспомнил о самых страшных моментах съемки фильма "20 дней в Мариуполе". Он подчеркнул, что в то время думал о своих дочерях.

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