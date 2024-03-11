Фрагмент его видеообращения появился совершенно неожиданно.

96-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар" не обошлась без скандалов. Так, посреди премии организаторы вывели на экран фрагмент речи покойного российского оппозиционера Алексея Навального.

Этот фрагмент взят из ролика, где Навальный отвечает на вопрос, что он скажет людям, если его убьют. Кроме того, именно это видео стало трейлером к фильму "Навальный", который победил в номинации "Лучший документальный фильм" на "Оскаре-2023".

Фильм "Навальный" рассказывает о событиях в августе 2020 года, когда самолет, следовавший из Сибири в Москву, направился в Омск, когда пассажиру на борту стало плохо. Этим пассажиром был российский оппозиционер Алексей Навальный.

Он был эвакуирован в Германию, где власти подтвердили, что ему ввели дозу нервно-паралитического вещества советских времен "Новичок". А как отравили Навального и кто это сделал - можно посмотреть в фильме.

Стоит отметить, что в 2024 году Навального действительно убили. 16 февраля он скончался в российской тюрьме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оппозиционера очевидно убил Путин.

В самой России и за рубежом состоялись многочисленные акции памяти Навального. 1 марта оппозиционера похоронили в Москве.

К слову, украинцы недовольны тем, что во время "Оскара" появился фрагмент видео Навального. В сети они возмутились этому и написали, что это популяризация России.

Напомним, фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.

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