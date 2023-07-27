80-й юбилейный Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

В программе Giornate degli Autori Венецианского кинофестиваля в этому году Украину представит лента "Фотофобия" режиссеров Ивана Остроховского и Павола Пекарчика, созданная в копродукции со Словакией и Чехией. Украинским продюсером фильма выступил Денис Иванов из "Артхаус трафик".

Фильм рассказывает о 12-летнем Ники, который с семьей живет на станции харьковского метро. Здесь они прячутся от страшной войны, бушующей снаружи. Для семьи Ники дневной свет – синоним смертельной опасности, поэтому мальчику не разрешают выходить наружу. Бесцельно блуждая по заброшенным вагонам и переполненным платформам, Ники встречает 11-летнюю Вику, и перед ним открывается новый мир. Когда их связь укрепляется, дети снова обретают смелость почувствовать солнце на своих лицах.

"Когда мы приехали в Украину с гуманитарной помощью весной 2022 года и устроились жить рядом с беженцами в метро, мы поняли, что взгляд мира будет на линии фронта. Вот почему мы решили найти что-то приближенное к "обычной жизни", и сохранить ее в меру наших способностей: найти момент настоящей человечности во время сокрушительного ужаса", – комментируют режиссеры Иван Остроховский и Павол Пекарчик.

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До "Фотофобии" режиссеры уже работали вместе. В 2013 году они дебютировали в кино со своим полнометражным документальным фильмом "Бархатные террористы", который они сняли вместе с Петером Керекешем, и который получил премию Tagesspiegel Readers’ Award на форуме Берлинале. Сольным дебютом Павола Пекарчика стала гибридная лента "Тихие дни"(2019), которая была представлена в конкурсной программе "Восток от Запада" МКФ в Карловых Варах, в то время как Остроховский создал полнометражный фильм "Коза" (2015) и представил его на форуме Берлинале.

Мировая премьера второго полнометражного фильма Ивана Остроховского "Слуги" (2020) состоялась на конкурсе "Встречи" Берлинале. Он также является соавтором сценария украинско-чешско-словацкого фильма "Цензорка" (2021), который получил премию "Горизонты" за лучший сценарий на Венецианском МКФ 2021 года.

Как сообщал УНИАН, 80-й юбилейный Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября 2023 года. В этом году в программе мероприятия будут представлены новые фильмы таких известных режиссеров кинодеятелей, как Дэвид Финчер, Йоргас Лантимос, София Коппола, Уэс Андресон, Брэдли Купер, Майкл Манн и многих других.

Также в рамках фестиваля покажут покажут ленту украинки Анны Бурячковой "Навсегда-навсегда", которая будет участвовать во второй по важности конкурсной программе фестиваля "Горизонты".

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