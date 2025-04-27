Если бы такой занудный персонаж разговаривал нормально - его бы никто не слушал, говорит Лукас.

Йода, самый мудрый и уважаемый джедай в галактике, стал настоящей иконой "Звёздных войн" не только благодаря своим способностям, но и из-за уникального стиля речи. Теперь Джордж Лукас, создатель Star Wars, объяснил, почему культовый персонаж говорит именно так, а не иначе.

На 16-м фестивале, посвящённом франшизе, во время показа "Империи наносит ответный удар", Лукас рассказал, что необычная структура предложений персонажа была сознательно создана, чтобы привлечь внимание зрителей:

"Если бы он говорил обычным английским, люди бы не слушали. Но если он говорит с акцентом или его трудно понять, зрители начинают сосредотачиваться на том, что он говорит".

Создатель Star Wars добавил, что такой подход был особенно важен для привлечения подростковой аудитории: "Он был своего рода философом фильма. Нужно было придумать способ, чтобы люди начали слушать его, особенно 12-летние".

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С помощью этой лексической игры Йода стал гораздо более заметным среди других персонажей франшизы, и его стиль речи стал неотъемлемой частью его образа.

Однако поклонников Star Wars интересует и другой персонаж - Грогу (также известный как "Бейби-Йода"), который появился в "Мандалордце". Вопрос, будет ли Грогу говорить с похожим стилем речи, остается открытым. По словам исполнительного продюсера Дэйва Филони, обсуждения на эту тему все еще продолжаются.

Кроме фильмов, Star Wars развивается и в области видеоигр. Ранее мы рассказывали, что EA показала новую игру по "Звёздным войнам" от разработчиков XCOM.

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