Лента, которая расскажет об украинских музыкантах на войне, выйдет в украинский прокат уже в сентябре.

12 сентября 2024 года в Украине начнется прокат документального фильма "Вооруженные песней" (Soldiers of Song).

Фильм расскажет об известных украинских музыкантах, которые стали на защиту страны в 2022 году как военные, волонтеры или "послы" Украины в мире: Святослав Вакарчук ("Океан Эльзы"), Светлана Тарабарова, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), Николай Серга, оперный певец Сергей Иванчук, Марко Галаневич ("ДахаБраха"), Василий Крячок (дирижер Львовской национальной филармонии), Саша Чемеров (The Gitas), Екатерина (Пташка) Полищук и скрипач Моисей Бондаренко.

Режиссером фильма стал американец Райан Смит, обладатель премии "Эмми" за документальный фильм "NFL 360: Кто, если не мы" об украинских игроках в американский футбол, которые присоединились к рядам ВСУ в начале полномасштабного вторжения.

Также к команде присоединился композитор Кадим Тарасов, который работал над "Культура vs Война" об Ахтеме Сеитаблаеве и Сергее Михальчуке.

Как пишет издание Cinema Sentries, "Вооруженные песней" освещают другую часть российско-украинской войны, которую обсуждают немногие СМИ", а также отмечает, что "некоторым из музыкантов предоставляется возможность продемонстрировать свой талант, один из которых фантастически исполняет песню Metallica Noting Else Matters".

Напомним, сейчас в Украине продолжается прокат документального фильма "Яремчук: Несравненный мир красоты" о становлении первой поп-звезды Украины.

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