Фильм сняли еще в 2019 году.

В сети показали трейлер и постер фильма Кеннета Браны "Смерть на Ниле".

Постер опубликовала киностудия 20th Century Studios в Twitter.

На нем указано, что премьера фильма запланирована на 11 февраля 2022 года.

Картину сняли еще в 2019 году. В основу киноленты лег одноименный роман Агаты Кристи о детективе Эркюле Пуаро.

Выход картины несколько раз переносился из-за коронавируса. А после обвинений в секс-каннибализме и изнасиловании сыгравшего в фильме Арми Хаммера рассматривался вариант пересъемки ленты с другим актером.

"Смерть на Ниле": трейлер

"Смерть на Ниле": что еще известно о фильме

В ленте сыграли Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маки, Летиша Райт, Рассел Брэнд, Аннетт Бенинг и другие.

Фильм рассказывает о расследовании убийства одного из пассажиров круизного теплохода "Карнак".

Секс-скандал с Арми-Хаммером

В январе актера обвинили в "каннибализме" из-за слитых в сеть переписок. В них Хаммер описывает свои БДСМ-фантазии и называет себя "стопроцентным каннибалом".

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В результате огласки актер лишился всех ролей в кино и контракта с крупнейшим актерским агентством.

В июне Хаммер отправился в рехаб лечиться от зависимостей.

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