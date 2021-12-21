Вышел новый трейлер второго сезона драматического сериала "Эйфория", главную роль в котором исполняет американская актриса Зендея.
Ролик опубликован на YouTube-канале шоу.
Первая серия нового сезона выйдет 9 января 2022 года в США и 10 января в Европе.
"Эйфория": второй сезон
Сюжет. Главная героиня, школьница Ру чудом остается в живых после очередной передозировки наркотиками. Параллельно девушка пытается разобраться в своих чувствах к Джулс, с которой рассталась в конце первого сезона, а также переживает сложные отношения с матерью.
Кроме Зендеи, в сериале снялись Барби Феррейра, Джейкоб Элорди, Колман Доминго, Сидни Суини, Алекса Деми, Мод Аппатоу.
Режиссером выступил Сэм Левинсон.
"Эйфория": что известно о сериале
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Зимой 2020/21 года HBO выпустил две отдельные спецсерии, снятые с точки зрения Ру и Джулс.
За роль в этом сериале Зендея получила премию "Эмми".
Сериал рассказывает о проблемных подростках, их пути, непростых этапах взросления и принятия себя.