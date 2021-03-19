По словам девушки, актер в течение четырех часов удерживал ее в доме и насиловал.

Бывшая девушка фигуранта секс-скандала Арми Хаммера Эффи Ангелова обвинила его в жестоком изнасиловании, которое произошло еще в 2017 году.

Читайте также"Мне нужно выпить твою кровь": известного актера обвинили в каннибализме (фото)Об этом пишет BBC.

По ее словам, они познакомились с Арми в Facebook и были близки с 2016 по 2020 год. Эффи опровергла ранние заявления Хаммера, что все его сексуальные действия вне брака были полностью согласованы с партнершами.

«Он использовал тактику манипуляции, чтобы контролировать меня до того момента, пока я не начала терять саму себя», - заявила Эффи.

Она вспомнила, как в 2017 году Арми Хаммер в течение четырех часов удерживал ее в доме и жестоко насиловал:

«Я пыталась сбежать. Я думала, что он хочет меня убить. Затем он просто ушел, не заботясь о том, что со мной будет... Я была в шоке и не могла поверить, что тот, кого я люблю, сделал это со мной».

Девушка также уточнила, что актер совершал над ней и другие акты насилия, которые не были согласованы, включая избиение хлыстом по ногам и удары головой об стену.

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Автор: Катерина Шварц