Дети спели колядку украинского композитора Николая Леонтовича «Щедрик» в интерпретации популярной группы Pentatonix.

В Интернете стремительно набирает популярность колядка «Щедрик», выполненная детьми священника из Тернопольской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ, клип решили снять дети отца Василия Брона, священника из села Большая Березoвица. Они перепели известную на весь мир колядку украинского композитора Николая Леонтовича «Щедрик» в интерпретации популярной акапельной группы Pentatonix «Carol of the Bells».

Читайте такжеНазваны самые ожидаемые фильмы 2021 года

В епархии отмечают, что за несколько дней видео уже пересмотрели в соцсетях более 80 тыс. пользователей, в YouTube количество просмотров достигает 20 тыс.

Oтец Василий Брона является настоятелем храма Вознесения Господня под Тернополем. Имеет шестеро детей, четверо из них являются участниками музыкального квартета: Иванна, Павел, Мария и Дмитрий.

Pentatonix - американская акапельная группа, состоящая из пяти вокалистов: Скот Хоуинг, Митч Грасси, Кирстин Мальдонадо, Мэтт Салли и битбоксер Кевин Олушола. Бывший участник Ави Каплан покинул группу в 2017 году.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Андрей Вацик