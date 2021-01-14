В Интернете стремительно набирает популярность колядка «Щедрик», выполненная детьми священника из Тернопольской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ, клип решили снять дети отца Василия Брона, священника из села Большая Березoвица. Они перепели известную на весь мир колядку украинского композитора Николая Леонтовича «Щедрик» в интерпретации популярной акапельной группы Pentatonix «Carol of the Bells».
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В епархии отмечают, что за несколько дней видео уже пересмотрели в соцсетях более 80 тыс. пользователей, в YouTube количество просмотров достигает 20 тыс.
Oтец Василий Брона является настоятелем храма Вознесения Господня под Тернополем. Имеет шестеро детей, четверо из них являются участниками музыкального квартета: Иванна, Павел, Мария и Дмитрий.
Pentatonix - американская акапельная группа, состоящая из пяти вокалистов: Скот Хоуинг, Митч Грасси, Кирстин Мальдонадо, Мэтт Салли и битбоксер Кевин Олушола. Бывший участник Ави Каплан покинул группу в 2017 году.
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