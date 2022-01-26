Украина в список новых рынков Disney+, выпускающего фильмы и сериалы в рамках киновселенных Marvel и "Звездных войн", пока не попала.

Стриминговый сервис Disney+ уже летом 2022 года намерен расширить свою международную сеть, запустившись в 42 странах.

Как сообщает Screen Daily, в частности, Disney+ планируют запостить в таких странах, как: Албания, Алжир, Андорра, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Ватикан, Венгрия, Греция, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Косово, Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестинские территории, Польша, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Хорватия, Чехия, Черногория, Эстония и Южная Африка.

Читайте такжеNetflix запустил украинскую версию сайтаТакже сервис намерен запуститься в 11 заморских территориях, среди которых Фарерские острова, Французская Полинезия и другие.

Как видим, украинские киноманы посмотреть сериалы Disney+ легально пока что по-прежнему не смогут.

Что известно о стриминговом сервисе Disney+

Стриминговый сервис Disney+ входит в сегмент Disney Media and Entertainment Distribution и является эксклюзивной площадкой для показа новинок Walt Disney Studios (Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, Disneynature) и National Geographic.

Disney+ был запущен в США, Канаде и Нидерландах 12 ноября 2019 года. Через неделю стриминговый сервис добрался до Австралии, Новой Зеландии и Пуэрто-Рико, а 24 марта 2020 года запуск состоялся в нескольких европейских странах.

Среди прочего, на Disney+ выходят сериалы из киновселенных Marvel ("Ванда/Вижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Соколиный глаз", "Лунный рыцарь") и "Звездных войн" ("Мандалорец", "Книга Бобы Фетта"). Здесь же выходят полнометражные фильмы в рамках этих двух киновселенных.

Отметим также, что на данный момент в Украине официально работают такие международные стриминговые сервисы, как Netflix, Apple TV+, Prime Video от корпорации Amazon и YouTube Premium. Продукцию остальных стриминговых сервисов, включая HBO и Disney+, легально посмотреть в Украине можно только через специализированные сборные онлайн-кинотеатры.

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