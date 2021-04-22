Новое шоу будет называться "Как я встретила вашего папу".

Стриминг-сервис Hulu заказал производство продолжения популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». Главной героиней сериала станет женщина, которая расскажет сыну, как она встретила его отца.

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Сериал будет называться «Как я встретила вашего папу». Предполагается, что главную роль сыграет Хиллари Дафф.

На данный момент неизвестно, как сериал будет связан с оригиналом.

Сериал «Как я встретила вашего папу»: что еще известно

Действие шоу развернется в 2021 году. Софи и ее друзья пытаются найти себя и устроить свою личную жизнь в период бума дейтинговых приложений.

Авторами сериала стали Исаак Аптакер и Элизабет Бергер.

Создатели «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас выступят исполнительными продюсерами.

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Автор: Катерина Шварц