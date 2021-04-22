У сериала "Как я встретил вашу маму" появится сиквел / фото peopletalk
Стриминг-сервис Hulu заказал производство продолжения популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». Главной героиней сериала станет женщина, которая расскажет сыну, как она встретила его отца.
Читайте такжеНевероятно смешные фильмы 2020: топ самых заметных комедий прошлого годаОб этом сообщает Variety.
Сериал будет называться «Как я встретила вашего папу». Предполагается, что главную роль сыграет Хиллари Дафф.
На данный момент неизвестно, как сериал будет связан с оригиналом.
Сериал «Как я встретила вашего папу»: что еще известно
- Действие шоу развернется в 2021 году. Софи и ее друзья пытаются найти себя и устроить свою личную жизнь в период бума дейтинговых приложений.
- Авторами сериала стали Исаак Аптакер и Элизабет Бергер.
- Создатели «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас выступят исполнительными продюсерами.
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