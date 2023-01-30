Актриса впервые с 2020 года опубликовала пост в Twitter, но быстро его удалила.

Нашумевший сериал от Netflix "Ход Королевы" могли продлить на второй сезон. Актриса Аня Тейлор-Джой ошарашила фанатов намеком на продолжении истории своей героини.

Так, в своем Twitter актриса опубликовал первый с 2020 года пост. В нем она лаконично написала: "The Queen’s Gambit 2" (Ход Королевы 2). Однако пост Ани Тейлор-Джой вскоре был удален, но в сети остались его скриншоты.

Намек Ани Тейлор-Джой взорвал сеть, ведь поклонники уже и не надеялись на продолжение сериала. В сентябре 2021 года режиссер и исполнительный продюсер "Хода королевы" Скотт Фрэнк заявил, что проект не будет продлен на второй сезон.

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Теперь же, когда сама актриса решила написать об этом публично, у фанатов появилась надежда. Впрочем, пока что информацию о втором сезоне официально никто не прокомментировал.

Сериал "Ход Королевы" - что известно

Американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году, вышел на Netflix 23 октября 2020 года. "Ход Королевы" впечатлил зрителей. Сериал быстро стал популярным. На тот момент он установил рекорд и стал самым популярным на Netflix.

Сериал настолько поразил киноманов, что спровоцировал всплеск интереса к шахматам по всему миру. Продажи шахматных наборов резко возросли. Финал сериала "Ход королевы" получил высочайший рейтинг в истории Netflix. Замкнула тройку лидеров вторая серия этого же сериала.

Однако не обошлось и без скандалов. Грузинская шахматистка подала в суд на Netflix за унижение в сериале "Ход королевы". Там ее назвали русской.

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