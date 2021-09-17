Защита спортсменки заявила, что сервис намеренно "раздул драму" "наглой и сознательной" ложью.

На стриминговый сервис Netflix подали иск в окружной суд Калифорнии с требованием выплатить пять миллионов долларов из-за ошибки в популярном сериале "Ход королевы".

Как сообщает Deadline, иск подала грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка СССР по шахматам Нона Гаприндашвили.

"История, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную", – говорится в иске.

В частности, в одном из эпизодов фильма говорится, что грузинская шахматистка Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами. Однако спортсменка утверждает, что в разное время она состязалась с 59 шахматистами.

Читайте такжеЛучшие сериалы от Netflix: что стоит посмотреть"За свою выдающуюся карьеру Гаприндашвили выиграла много чемпионатов, обыграла некоторых из лучших шахматистов мира и стала первой женщиной в истории, получившей статус международного гроссмейстера по шахматам среди мужчин", – отмечается в иске.

Защита Гаприндашвили считает, что Netflix "раздул драму" "наглой и сознательной" ложью.

Также, по информации The Hollywood Reporter, Нону Гаприндашвили в сериале назвали российской шахматисткой, а не грузинской.

"Netflix назвал Гаприндашвили русской, несмотря на то, что знал, что она грузинка и что грузины пострадали от российского господства, когда они были частью Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России", – указывается в иске.

Официальный представитель Netflix заявил, что уважает Гаприндашвили и ее карьеру, но при этом назвал требования и утверждения ее защиты такими, что не имеют оснований.

Сериал "Ход королевы": что известно

Американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, изданном в 1983 году.

Создателями сериала выступили Скотт Фрэнк и Аллан Скотт, а главную роль сыграла Аня Тейлор-Джой.

Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

Сериал рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.

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Автор: Катерина Шварц