"Ход королевы" - очень популярный сериал Netflix / фото twitter.com/netflix
Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории сервиса Netflix.
Об этом сообщает NME. Наиболее популярной оказалась финальная серия «Хода королевы», у ленты 9,4 балла.Читайте такжеДженнифер Лопес сыграет убийцу в фильме от Netflix
На втором месте оказался последний эпизод «Я никогда не...», он набрал 8,9 балла.
Замкнула тройку вторая серия «Хода королевы».
Ход королевы: о чем сериал
- «Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон. Она борется с эмоциональными проблемами и пристрастием к алкоголю и наркотикам.
- Главную роль в сериале исполнила Аня Тейлор-Джой.
- Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.
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