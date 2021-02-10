Замкнула тройку лидеров вторая серия «Хода королевы».

Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории сервиса Netflix.

Об этом сообщает NME. Наиболее популярной оказалась финальная серия «Хода королевы», у ленты 9,4 балла.Читайте такжеДженнифер Лопес сыграет убийцу в фильме от Netflix

На втором месте оказался последний эпизод «Я никогда не...», он набрал 8,9 балла.

Замкнула тройку вторая серия «Хода королевы».

Ход королевы: о чем сериал

«Ход королевы» рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон. Она борется с эмоциональными проблемами и пристрастием к алкоголю и наркотикам.

Главную роль в сериале исполнила Аня Тейлор-Джой.

Премьера на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

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Автор: Ольга Робейко